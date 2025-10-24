ՀնարավորություններՄեդիագրագիտության շաբաթ Հայաստանում 2025

Մեդիագրագիտության շաբաթ Հայաստանում 2025

  • October 24, 2025
  • Posted by: admin
  • Category: Հնարավորություններ
No Comments

Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը և ՀՀ կրթության գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը 2025թ նոյեմբերի 8-15-ը հայտարարում են Մեդիագրագիտության շաբաթ Հայաստանում։

Մեդիագրագիտության շաբաթը Հայաստանում անցկացվում է արդեն ութերորդ տարին, այս տարի՝ «Մեդիագրագիտությունը և պատասխանատու թվային քաղաքացիությունը» խորագրի ներքո։

Շաբաթը կմեկնարկի Մեդիագրագիտության կոնֆերանսով, որը տեղի կունենա նոյեմբերի 8-ին՝ ժամը 10:00 (Հոլիդեյ Ինն, Արմավիր սրահ, հասցե՝ Ամիրյան 2)։

Կոնֆերանսը կունենա պանելային քննարկումների և աշխատարանների հաջորդական և համաժամանակյա սեսիաներ՝ մեդիագրագիտության, արհեստական բանականության ազդեցությունների, կրթության փոխակերպումների, ապատեղեկատվության դեմ պայքարի թեմատիկ ուղղություններով՝ տեղացի և միջազգային փորձագետների ներգրավմամբ։

Մեդիագրագիտության շաբաթը միջազգային շարժում է, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավորությամբ անցկացվում է ամեն տարի աշնանը՝ նպատակ ունենալով ավելի մեծ ուշադրություն հրավիրել մեդիան հասկանալու, վերլուծելու, գրագետ և արդյունավետ օգտագործելու կարևոր խնդիրների վրա։

Կոնֆերանսը ուսուցիչների, դասավանդողների, ուսանողների, մեդիա փորձագետների, մեդիագրագիտությամբ հետաքրքրված լայն հասարակության համար է։

Մեդիագրագիտության շաբաթն անցկացվում է «Երիտասարդները գործելիս. Հայաստանում երիտասարդների զորեղացման և առաջնորդության խթանման» ծրագրի շրջանակում։ Այն Եվրոպական միության և Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող նախաձեռնություն է, որն իրականացվում է Վորլդ Վիժն Հայաստանի, Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի և Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն»–ի հետ համատեղ:



Leave a Reply