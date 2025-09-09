Գյուղատնտեսական և բնապահպանական թեմաներով լրագրողական աշխատանքների տարածաշրջանային մրցույթ

- September 9, 2025
Վրաստանի լրագրության ռեսուրս կենտրոնը հայտարարում է գյուղատնտեսական և բնապահպանական թեմաներով լրագրողական մրցույթ Վրաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների և բովանդակություն ստեղծողների համար։
Մրցույթին ներկայացված աշխատանքները պետք է վերաբերեն կլիմայի փոփոխության ազդեցությանը ագրոէկոլոգիայի, ագրոժառանգության, գյուղատնտեսության տարբեր ոլորտների` հատկապես մեղվաբուծության, անասնապահության, մետաքսաբուծության և վայրի բույսերի կայուն մշակման վրա:
Մրցույթի պայմանները
- Ներկայացված նյութերը պետք է հրապարակված լինեն 2025թ-ի մայիսի 20-ից նոյեմբերի 20-ը ընկած ժամանակահատվածում՝ վրացերեն, հայերեն կամ ադրբեջաներեն:
-
Հաղթողները կստանան 2000 լարի մրցանակ։ Մրցանակաբաշխությունը տեղի կունենա 2025թ-ի դեկտեմբերի 10-11-ին Վրաստանում։
Մրցույթին մասնակցության դիմումները կարելի է լրացնել հետևյալ հղումով։
Դիմելու վերջնաժամկետ՝ մրցութային նյութերը կընդունվեն մինչև 2025թ-ի նոյեմբերի 25-ը:
Ձեր ազդեցիկ պատմությունները կնպաստեն կայուն գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի վերաբերյալ լսարանի իրազեկվածությանը։