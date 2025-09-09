ՀնարավորություններԳյուղատնտեսական և բնապահպանական թեմաներով լրագրողական աշխատանքների տարածաշրջանային մրցույթ

Գյուղատնտեսական և բնապահպանական թեմաներով լրագրողական աշխատանքների տարածաշրջանային մրցույթ

  • September 9, 2025
  • Posted by: admin
  • Category: Հնարավորություններ
No Comments

Վրաստանի լրագրության ռեսուրս կենտրոնը հայտարարում է գյուղատնտեսական և բնապահպանական թեմաներով լրագրողական մրցույթ Վրաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների և բովանդակություն ստեղծողների համար։

Մրցույթին ներկայացված աշխատանքները պետք է վերաբերեն կլիմայի փոփոխության ազդեցությանը ագրոէկոլոգիայի, ագրոժառանգության,  գյուղատնտեսության տարբեր ոլորտների` հատկապես մեղվաբուծության, անասնապահության,  մետաքսաբուծության և վայրի բույսերի կայուն մշակման վրա:

Մրցույթի պայմանները

  • Ներկայացված նյութերը պետք է հրապարակված լինեն 2025թ-ի մայիսի 20-ից նոյեմբերի 20-ը ընկած ժամանակահատվածում՝ վրացերեն, հայերեն կամ ադրբեջաներեն:

  • Հաղթողները կստանան 2000 լարի մրցանակ։ Մրցանակաբաշխությունը տեղի կունենա 2025թ-ի դեկտեմբերի 10-11-ին Վրաստանում։

Մրցույթին մասնակցության դիմումները կարելի է լրացնել հետևյալ հղումով։ 

Դիմելու վերջնաժամկետ՝ մրցութային նյութերը կընդունվեն մինչև 2025թ-ի նոյեմբերի 25-ը:

Ձեր ազդեցիկ պատմությունները կնպաստեն կայուն գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի վերաբերյալ լսարանի իրազեկվածությանը։

 



Leave a Reply