ԹելInk. թվային պատումների ճամբար

  • August 5, 2025
Նկատել եք, թե քանիքանի պատմության թելերով է անցնում մեր միտքն ամեն օր՝ բռնում, բաց թողնում, հյուսում կամ էլ՝ խճճում ու ծայրը կորցնում։                      

ԹելInk սթորիթելինգի ճամբարում սովորելու ենք հետևել մեր մտքի թելերին․․․

Եթե 16-24 տարեկան ես, ապրում ես Սյունիքում կամ Վայոց ձորում, փնտրում ես՝  տպավորություններ, զգացողություններ, տեղ ու միջավայր՝ շփվելու, կիսվելու, բացահայտելու ինքդ քեզ և ուրիշներին, արի ԹելInk ճամբար։ Այստեղ սովորելու ենք հյուսել մեր պատմությունները՝ օգտագործելով մեդիայի հնարքներն ու գործիքները։

Ճամբարը կազմակերպվում է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի և Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի (ՄՆԿ) կողմից Արցախից տեղահանված և նրանց ընդունող համայնքների երիտասարդների համար։

Այստեղ կսովորես․

  • զարգացնել գաղափարներ, կազմել սցենարներ, կառուցել ազդեցիկ, ուշագրավ պատմություններ,
  • կատարել ձայնա/տեսագրում և մոնտաժ՝ պարզ գործիքներով և հավելվածներով,
  • ստեղծել տարբեր ֆորմատների և ոճերի պատմություններ՝ վլոգեր, ռիլեր, ֆոտո/վիդեո օրագրեր,
  • մեծացնել օնլայն լսարանդ և համախոհներ գտնել թվային միջավայրում։

Ճամբարը կանցկացվի օգոստոսի 22-24-ին, Վայոց ձորում (ԼուսիՏուր հյուրատանը, գյուղ Հերմոն)։

Մասնակցությունն անվճար է։ Մասնակիցների ճանապարհի ու կեցության ծախսերը կհոգան կազմակերպիչները։

Մասնակցության համար խնդրում ենք անցնել այս հղումով և լրացնել օնլայն հայտը մինչև օգոստոսի 15-ը։

Հետագայում կլինեն նաև ճամբարներ այլ մարզերի երիտասարդների համար Հարցերի կամ լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել ՄՆԿ, Նարինե Սաֆարյանին, [email protected]; 055895700 ։

Միավորելով պատմասանությունը, խաղն ու թվային գրագիտությունը՝ ԹելInk-ը փորձելու է ստեղծել անկաշկանդ, ապահով ու ստեղծագործ շփումների միջավայր՝ Արցախից տեղահանված և նրանց ընդունող համայնքների երիտասարդների համար։

 

 



